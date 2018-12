Femuza organiseert Play-In

Nijland – Donderdag 27 december organiseert Femuza een studiedag voor HaFaBra-muzikanten in MFC De Mande in Nijland. Femuza is de Federatie voor Muziek en Zang in de Gemeente Súdwest-Fryslân.

Vanaf 10.00 uur wordt er gerepeteerd onder leiding van diverse dirigenten. De beginners staan onder leiding van Roelof Bakker. Gevorderden zullen onder leiding van Jan Hibma een vlot programma instuderen.

Slagwerkers maken onder leiding van Guus Pieksma kennis met verschillende aspecten van slagwerk.

De drie groepen laten tijdens een eindpresentatie horen wat het resultaat geworden is. De eindpresentatie start om 16.00 uur en is vrij toegankelijk.

De kosten voor deze dag zijn € 10,00 per persoon, inclusief maaltijd. Dit bedrag graag contant betalen (graag gepast) bij aanvang van de studiedag.

Opgeven kan via www.femuza.nl