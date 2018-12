Theater Sneek programma week 51

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

DEBASIC-XL featuring The New Gospel Sensation XL in X-Mas concert

DEBASIC-XL is het grootste begeleidingsorkest van Sneek en omstreken, dat van alle markten thuis is. Op deze avond worden ze vergezeld door The New Gospel Sensation, welke zich onderscheidt van andere gospelkoren door hun dynamische en energieke manier van optreden. Het dak gaat eraf!

Iedereen komt in beweging bij de swingende klanken van The new Gospel Sensation. Grote gospelhits en ballads zorgen voor kippenvel. De groep ging ons voor bij de Toppers in Ahoy, in de Ziggo Dome bij Toni Martin en onlangs waren ze nog te gast bij DWDD. En dan nu met DEBASIC-XL op de planken, waarbij een schitterend Kerstprogramma zal worden gebracht in de combinatie van pop, jazz en gospel.

Muziek // za 22 december // 20.15 uur // €19,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Jeroen Zijlstra met Liedjes voor Tegen de Kerst

Wat kunnen de kerstdagen toch langdradig, vervelend en saai zijn…

Niet met Zijlstra! De kers(t)verse liedjes van Zijlstra slepen u moeiteloos door de donkere dagen heen.

Beslagen ruiten, echtscheiding, drankprobleem…

Zijlstra luistert ieders besneeuwd gemoed op met rake bespiegelingen, juiste akkoorden en trompetgeschal. Te zien en te horen in theater, herberg, kerk of stal.

Muziek // za 22 december // 20.15 uur // €16,50 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Ernst, Bobbie en de rest met Geklungel in de jungle 4+

In deze nieuwste Ernst en Bobbie familieshow, staan zoals gewoonlijk grappen, avontuur, spanning, meezingen en meedoen centraal.

Ernst en Bobbie krijgen een onmogelijke opdracht: ze moeten een zeldzaam dier terugbrengen naar zijn natuurlijke omgeving. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, besluiten ze af te reizen naar de jungle. Het zou een makkelijke klus moeten worden maar natuurlijk gaat er weer veel, heel veel mis. Samen met de hulp van de kinderen uit de zaal loopt ook dit avontuur toch weer goed af. Een doldwaze voorstelling waarin heel veel te lachen valt voor kinderen en minstens zo veel voor de ouders.

Ernst en Bobbie zijn al 20 jaar onafgebroken op televisie en internet en staan aan de top als de kinderentertainers van Nederland. In deze bijzondere voorstelling wordt ook het 20-jarig jubileum gevierd van het duo. Alle grote hits van de afgelopen 20 jaar komen voorbij. Ieder gezin dat van lachen houdt, moet deze voorstelling gezien en beleefd hebben.

Familievoorstelling // zo 23 december 2018 // 13.30 en 16:00 uur // €16,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400