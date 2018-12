The Old Ditch Riverhoppers en Masta Ace & Marco Polo in het Bolwerk Sneek

Sneek – Daar waar veel bluegrassbands zich toeleggen op het louter naspelen van andermans werk, beschouwen The Old Ditch Riverhoppers het als een uitdaging om in hun eigen werk dezelfde puurheid en kracht te verwerken als die de oude traditionals herbergen.

Niettemin spelen ze met liefde die oude klassiekers en laten ze er graag ook hun publiek mee kennismaken. Debuutalbum ‘Long Done Gone’ (april 2018) bevat dan ook een bijna evenredige verdeling van eigen nummers en covers.

​De oorsprong van The Old Ditch Riverhoppers ligt geografisch gezien in Utrecht, maar de muzikale bron bevindt zich aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Voor hun old time bluegrass putten de vier bandleden inspiratie uit het werk van oude meesters uit Noord-Amerika als Bill Monroe, The Stanley Brothers, Jimmy Martin en The Johnson Mountain Boys.

Masta Ace is een eer gerespecteerde rapper uit New York en is een van de langst productieve en gerespecteerde artiesten uit zijn tijd. De albums die hij uitbrengt worden nog steeds goed ontvangen binnen de scene. De inmiddels 51-jarige Masta Ace begon zijn carrière bij de Juice Crew en maakte zijn debuut op ‘The Symphony’. Sindsdien bracht hij maar liefst elf albums uit. Een aantal inmiddels mag je gerust een ‘classic’ noemen.

Marco Polo is een Canadese producer die begin 2000 verhuisde naar New York om zijn hiphopcarrière van de grond te krijgen. Hij begon te werken als geluidsingenieur in een studio, waar hij Masta Ace voor het eerst ontmoette. Na een track voor Ace te hebben geproduceerd, begon bij ook beats voor andere rappers te produceren. In 2007 bracht Marco Polo zijn eerste eigen album ‘Port Authority’ uit, waarop gastrappers als Kool G Rap, Buckshot, O.C., Large Professor, Sadat X en uiteraard Masta Ace te horen zijn. Sindsdien bracht hij vele samenwerkingsalbums uit. Marco Polo wordt gezien als een van de beste New Yorkse hiphopproducers en wordt in een adem genoemd met Pete Rock en DJ Premier.

Ill Proceeja is een uit Zeeland afkomstige Engelstalige rapper die in Sneek al enige bekendheid heeft verkregen door zijn deelname aan het verzamelalbum van de Sneeker hiphopproducer Elgee da Beatdetonator. Tijdens zijn show zal hij worden bijgestaan door de legendarische Belgische DJ Grazzhoppa.

De hiphopclassics en bangers tussen de optredens worden verzorgd door de Nederlandse Red Bull Thre3style-kampioen DJ Irie. Gastheer is de Sneker hiphopveteraan Bedeac.

Deze show wordt in samenwerking met Straight A’s Entertainment en Homebase georganiseerd.