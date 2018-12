Isolatieactie gemeente SWF groot succes

Sneek – De kortingsactie voor isolatiemaatregelen duurt nog tot en met 31 december, maar is nu al een groot succes. De drie informatieavonden over woningisolatie trokken de afgelopen weken ruim 500 inwoners, die onafhankelijk advies kregen over het isoleren van hun woning. Er zijn inmiddels 1000 offertes opgevraagd.

Dinsdag 18 december is de laatste informatieavond en ook deze is al volgeboekt. “Nu de belangstelling zo groot is ligt het voor de hand dat we in 2019 vergelijkbare bijeenkomsten organiseren”, zegt wethouder Erik Faber. Hij is blij met de grote opkomst. “Deze overtreft mijn verwachtingen. Het geeft aan dat onze inwoners duurzaamheid serieus nemen, maar tegelijkertijd ook oog hebben voor de eigen portemonnee. Want met goede woningisolatie bespaar je al gauw tot enkele honderden euro’s per jaar op de energienota.”

Wie advies wil over het isoleren van de woning, kan (nu en in 2019) terecht bij de adviseurs van het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket. Zij kunnen alles vertellen over de maatregelen, materialen en belangrijke aandachtspunten. Vragen stellen kan door te bellen (072-743 39 56) of te mailen (info@duurzaambouwloket.nl).

Kortingsactie isolatiemaatregelen

De kortingsactie voor isolatiemaatregelen geldt nog tot en met 31 december. Via de website www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie-swf kan een vrijblijvende offerte worden aangevraagd bij regionale gecertificeerde bedrijven.

Waarom een isolatieactie?

Duurzaam Bouwloket en de gemeente Súdwest-Fryslân zijn de isolatieactie gestart om woningbezitters op weg te helpen bij het verduurzamen van hun huizen. De actie is vooral interessant voor eigenaren van woningen die gebouwd zijn vóór 1975. Een groot deel van deze woningen is slecht of niet geïsoleerd.