Expositie Marboei-gedichten in Obe

Leeuwarden – Van 14 december 2018 t/m 2 februari 2019 organiseert Lân van taal in samenwerking met cultureel tijdschrift ‘de Moanne’ en BWH-ontwerpers een Marboei-expositie in bezoekerscentrum OBE in Leeuwarden. Gedeputeerde Sietske Poepjes opent de expositie komende donderdag om 20:00 uur.

Een Marboei is een geankerde boei op het water waaraan bootjes vrij kunnen aanleggen. In totaal schreven dertien dichters uit Nederland en Vlaanderen een gedicht op het Friese water, gekoppeld aan een van de Friese Marboeien.

Tijdens deze expositie zijn alle Marboei-gedichten samen te lezen en te horen in het bezoekerscentrum OBE in Leeuwarden. De gedichten van Ellen Deckwitz, Eeltsje Hettinga, Arjan Hut, Maarten Inghels, Elske Kampen, Jaap Krol, Elmar Kuiper, Erik Lindner, Joost Oomen, Jacobus Smink, Saskia Stehouwer, Marjoleine de Vos en Syds Wiersma worden geëxposeerd in hun oorspronkelijke taal en in een Engelse vertaling.

De vertalingen zijn gemaakt door David Colmer, David McKay, Michele Hutchison, Joel Thomas Katz, Robert Perry en Saskia Stehouwer. Met dank aan Elske Schotanus, die de Friese gedichten naar het Nederlands vertaalde.

Naast de expositie van de Marboei-gedichten, zijn ook de foto’s die fotograaf Remco de Vries maakte voor het Marboei-project te zien in de expositieruimte van Obe.

Poëtische ankerplaatsen op het Friese water

De Marboeien liggen op bijzondere plekken in het Friese water. Voor dichters een bron van inspiratie. Zo maakte dichteres Ellen Deckwitz voor het eerst in haar leven een boottochtje, keek Elmar Kuiper naar het verleden op de Swarte Brekken, verruilde Maarten Inghels voor één dag de Antwerpse binnenstad voor de Alde Feanen en ging Jaap Krol nogal op en neer op de Sleattemer Mar.

Voor meer informatie over dit project, zie www.marboei.frl en www.demoanne.nl.

Foto: Remco de Vries