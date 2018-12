New York-dagen in Akkrum vastgelegd in boek

Akkrum – Het boek over het evenement Meet me at the Fountain in Akkrum is klaar. De New York-dagen, die tijdens twee weekenden in juni 2018 werden gehouden, zijn uitgebreid in beeld en woord vastgelegd. Ruim duizend foto’s geven een fraai beeld. Ze worden omlijst met verhalen, berichten en artikelen over het evenement, waaraan meer dan vijfhonderd vrijwilligers deelnamen.

Het lijvige boekwerk van 256 pagina’s is in de afgelopen maanden samengesteld uit vele duizenden foto’s, verhalen en andere bijdragen. Paul Hettinga verzorgde de layout, Alex J. de Haan schreef de meeste verhalen. ,,Het was een hele zoektocht naar foto’s en verhalen, die met elkaar een beeld geven van een evenement dat zijn weerga niet kent. We hopen dat er voor iedereen wat te lezen en vooral te kijken valt’’, aldus de samenstellers.

Ruim dertig hoofdstukken geven een inkijkje in het New York-evenement, waarvan de meeste bezoekers na afloop vertelden dat ze ogen en oren te kort hadden. Uiteraard is er de groepsfoto met een groot deel van de vijfhonderd vrijwilligers voor het grootste warenhuis ter wereld, dat in Akkrum in een schaal van 1 op 3 was nagebouwd.

Politie en brandweer, ziekenzorg, de fanfare, dansers en zangers, de Lânferhuzers, de handelslieden, sporters, zeepkistsprekers, zwervers, de Kûpershjoed-ploeg, kappers, suffragettes, kappers, horecamensen, geldtellers en straatartiesten, zo’n beetje elk onderwerp wordt in verhalen, berichten en anekdotes omschreven. Tot de spannende avonturen van de struise straatmadelieven aan toe.