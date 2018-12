Musicalopleiding MUZT niet in de prijzen tijdens de musicalawards

Sneek – MUZT Musicalopleiding uit Sneek is niet in de prijzen gevallen bij de Amateur Musical Awards 2018. Met de musical Spamelot was het gezelschap twee keer genomineerd: in de categorie ‘Beste Musical’ en ‘Beste Ensemble’.

Een afvaardiging van de musicalopleiding was maandagavond bij de uitreiking in het Luxortheater in Rotterdam aanwezig en trad ook op. Een groot aantal bekende namen uit de musicalwereld zat in de zaal.

Joop van den Ende reikte de prijs voor beste musical uit. Die ging naar De Producers van een gezelschap uit Bergen op Zoom.

Artistiek leider Irene Martin van MUZT is erg trots op haar groep. Voor volgend jaar staat de musical Shrek op het programma. De première is volgend jaar april.

Bron: www.omropfryslan.nl