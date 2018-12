Leerlingen ROC Friese Poort organiseren kerstlunch voor eenzame ouderen op 14 december

Sneek – Projectbureau Link en Restaurant NU, leerbedrijven van ROC Friese Poort, organiseren op 14 december 2018 van 11:30 tot 14:00 uur een geheel verzorgde gratis lunch voor eenzame ouderen.

De reden dat deze lunch wordt georganiseerd, is omdat iedereen een leuke en gezellige kerst verdient en december voor eenzame ouderen een extra moeilijke maand is.

Bent u geïnteresseerd in een heerlijke lunch, gemaakt door echte koks in opleiding, dan kan u zich aanmelden via onderstaande contactgegevens. Zo kunt u ook een heerlijke en gezellig kerst vieren!

E-mail: riannestremler2001@hotmail.com

Telefoonnummer: 06-10297419

Locatie: ROC Friese Poort Sneek, Harste 4-6