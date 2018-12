Kerstconcert Rolling Home in Parkflat Sneek

Sneek – Maandagavond 17 december treedt Rolling Home met een kerstprogramma op in de Parkflat Stadsfenne.

Rolling Home is een Sneker folkkoor bestaande uit een groep zangers en muzikanten met in hun midden één vrouw, die overigens op handen wordt gedragen. Deze ene vrouw speelt dwarsfluit, maar laat ook verdienstelijke zang solo’s horen. Het repertoire bestaat uit Engelstalige Schotse en Ierse Folk liederen, maar ook liederen in het Fries worden zeker niet overgeslagen. Met een levendig en energiek geheel is het onmogelijk om stil te blijven zitten.

Aanvang van het concert is 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.