Gratis vuurwerkbrillen en gehoorbeschermers bij Specsavers Sneek

Sneek – Het jaar loopt op z’n einde en dat betekent: bijna tijd om te knallen met vuurwerk. Ondanks dat er veel bekend is over de risico’s van vuurwerk voor ogen en ledematen, zijn weinig mensen op de hoogte van de gevaren voor het gehoor. Schattingen laten zien dat het aantal slachtoffers met blijvende gehoorschade ongeveer 800 tot 1.600 mensen per jaar bedraagt. Toch is het nog niet voor iedereen vanzelfsprekend om bescherming te dragen op Oudejaarsavond. Specsavers Sneek wil Nederlanders bewust maken van de risico’s en deelt daarom setjes uit met gehoorbescherming en vuurwerkbrillen, die vanaf 13 december gratis zijn af te halen in de winkel.

Gehoorschade door vuurwerk onbekend

Oogletsel is, volgens VeiligheidNL, naast brandwonden, het meest voorkomend letsel door ongelukken met vuurwerk. 1 op de 4 vuurwerkslachtoffers heeft letsel aan de ogen, zo’n 600 meldingen jaarlijks. Er zijn geen accurate cijfers bekend voor het precieze aantal slachtoffers met gehoorschade, doordat klachten veelal niet of pas na verloop van tijd gemeld worden. Veelvoorkomende vormen van gehoorschade zijn tinnitus, – een piep in je oren – en tijdelijke doofheid.

“Sinds 2006 mag legaal vuurwerk in Nederland maximaal 156 decibel produceren, gemeten op twee meter afstand”, aldus Tjerk Scheepstra, audicien bij Specsavers Sneek. “Dat is veel harder dan een rockconcert (110 dB) of een sirene (120 dB). Geluiden boven de 120 decibel kunnen direct tot blijvende schade leiden en vanaf 80 decibel kan geluid al schadelijk zijn, afhankelijk van hoe vaak en hoe lang je er naar luistert. Echter, dit is bij veel mensen onbekend. Zij realiseren zich niet dat vuurwerk grote gevolgen kan hebben voor hun gehoor. Hierop willen we mensen attenderen en hen tevens adviseren om naast hun ogen ook hun gehoor te beschermen.”

Bescherm je ogen én oren

Ook als je alleen toeschouwer bent van vuurwerk en zelf niets afsteekt, loop je nog steeds kans op gehoorschade of oogletsel. Vanaf donderdag 13 december zijn de setjes met gehoorbescherming en veiligheidsbrillen gratis af te halen in de winkels van Specsavers. Hierbij geldt op = op.