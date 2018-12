Friese Poort Sneek organiseert kerstfair: opbrengst voor Voedselbank Sneek

Sneek – Woensdag 19 december vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur vindt er een kerstmarkt plaats op het plein van de ROC Friese Poort Sneek aan de Harste 4-6. De opbrengst van de kerstmarkt gaat net als die van het kerstgala naar de Voedselbank Sneek. Er is veel gezelligheid aanwezig! Denk aan muziek, eten en drinken en allerhande kerstattributen. Dit alles in een knusse kerstsfeer.

Studenten en bedrijven

Op de kerstmarkt verkopen studenten van de opleiding Marketing & Communicatie hun producten, ook zijn de studenten van Handel aanwezig. Er wordt eten, drinken en kerstartikelen verkocht. Naast studenten zijn er ook verschillende bedrijven aanwezig. Deze zullen leuke, kleine producten verkopen.

Kraampjes

Er zijn nog kraampjes beschikbaar. Mocht u als particulier of met uw bedrijf interesse hebben in het verkopen van kerstgerelateerde producten, dan kunt u contact opnemen via info@projectbureaulink.nl. De opbrengst die naar het goede doel gaat, bepaalt u zelf!