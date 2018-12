Tentoonstelling ‘Magazijn van de dromen’ officieel geopend

Sneek – Zaterdag 8 december is in het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek de tentoonstelling ‘Magazijn van de dromen’ geopend. De tentoonstelling vertelt het verhaal over de unieke kunstnijverheid en het houten speelgoed uit het Ertsgebergte in Saksen, Oost-Duitsland.

‘Magazijn van de dromen’ toont een vorm van vakmanschap waarbij de thema’s winter, mijnbouw, advent en kerstmis de hoofdrol spelen. Jong en oud zien niet alleen uniek houten speelgoed, maar kunnen ook spelen met houten blokken, construct etc. Dus weer veel speelplezier in de aankomende kerstvakantie.

De tentoonstelling werd geopend door de Landrat van het Ertsgebergte, de heer F. Vogel, de commissaris van de Koning van Friesland, de heer A. Brok en de burgemeester van Súdwest-Fryslân, mevrouw J. de Vries.

De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met zondag 3 maart 2019.