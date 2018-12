Menhir als koploper de winterstop in

Lemmer – De basketballers van ESBC Menhir gaan na hun laatste wedstrijd in 2018 gewonnen te hebben aan kop in de noordelijke tweede klasse. In Lemmer wonnen de Snekers voor de tweede keer binnen een maand van Quintas: 52-55.

Menhir kon geen beroep doen op Ali Carti, Jeroen Zantingh en Gerlof Velthuis. Maar daar stond tegenover dat Jeroen Kok zijn debuut maakte voor de ploeg. Menhir schoot net als vorige keer tegen Quintas uit de startblokken en plaatste een 0-17 run. Maar eveneens net als vorige keer was dat geen garantie voor een makkelijke overwinning. Quintas knokte zich terug in de wedstrijd en was met name in de rebound veel sterker. De Snekers lieten zich regelmatig aftroeven en kwamen zelfs een aantal keer op achterstand.

Maar de vechtlust van Quintas leidde ook tot foutenlast van de thuisploeg. Menhir profiteerde in de slotfase door vanaf de vrije worplijn met scherp te schieten. Topscorers werden Danny Nowee met 17 en Niels Haven met 14 punten. Halverwege januari wordt de competitie hervat.