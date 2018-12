Kerstsale bij Arbeidscentrum Sneek

Sneek – Net als voorgaande jaren is het Arbeidscentrum Sneek al vroeg in de kerstsferen en druk bezig om mooie kerstspullen te maken. Dit jaar wordt de sfeervolle kerstsale op vrijdag 14 december van 14.00 tot 20.00 uur georganiseerd.

Uiteraard worden weer de welbekende overheerlijke appeltaarten en vers bereide appelbollen verkocht. Ook zijn er sfeervolle kerstdecoraties van de groenlijn te zien en te koop. Daarnaast kan er geluk worden beproefd bij het draaiend rad, waar leuke prijzen te winnen zijn. Kinderen kunnen creatief aan de slag, bijvoorbeeld cupcakes versieren en kersthangers maken.

Levende kerststal en winterse lekkernijen

Om de kerstsfeer compleet te maken, is er een levende kerststal. Daarnaast zijn De Harste en de kinderboerderij aanwezig op de kerstsale om hun zelfgemaakte producten te verkopen. De catering van het Arbeidscentrum staat klaar voor een kopje koffie of thee met een lekkere appelbol of een stuk appelgebak. Ook worden er deze dag heerlijke snert en andere lekkernijen bereid.

De kerstsale vindt plaats in het Arbeidscentrum Sneek, Westereems 6.