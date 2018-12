Elektrisch varen in Friesland in de lift

Heeg – Aankomende winter steekt het bouwteam van Hoora Watersport in Heeg flink de handen uit de mouwen. In opdracht van HappyWhale Friesland gaan de jachtbouwers een recordaantal elektrische sloepen bouwen. Maar liefst 43 sloepen worden volgend voorjaar vanuit het Friese Heeg opgeleverd.

HappyWhale is verhuurder van elektrische sloepen. In Friesland, maar ook in Zuid-Holland, kunnen watersportliefhebbers -via een handig online boekingssysteem- bij diverse recreatiebedrijven aan het water elektrosloepen huren. De huidige vloot van 62 sloepen wordt fors uitgebreid met de 43 sloepen van het type Pura Vida 550. De uitbreiding is mede tot stand gekomen dankzij het fonds van FSFE: Fûns Skjinne Fryske Enerzjy. Deze stichting levert een bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van provincie Fryslân.

Eva Meijer, eigenaar van Hoora Watersport, vertelt: “Wij zijn een paar jaar geleden bij HappyWhale in de picture gekomen doordat wij op drie relevante punten veel ervaring hebben. Namelijk de verhuur van boten, nieuwbouw van polyester schepen en expertise in elektrisch varen.”

Veel watersporters kennen Hoora vooral van de verhuur van valken, maar het watersportbedrijf bouwt al sinds 1978 polyesterboten zoals valken, kajuitzeilboten en sloepen. En juist door die bekende verhuurtak, is Hoora altijd bezig met verbeteringen in het verhuurproces.

“Binnen ons zusterbedrijf Aquatro, waar we ons specifiek richten op elektrisch varen, hebben wij een uniek platform ontwikkeld waarbij alle bootgegevens op afstand zijn uit te lezen. Je kunt hierbij denken aan: accustatus, walstroom en motormanagement. Dit maakt ons de ideale servicepartner voor bedrijven die boten verhuren. In geval van een storing kun je namelijk gelijk uitlezen wat er aan de hand is en hoe je dit vlot verhelpt”, legt Abele de Jong, projectleider bij Hoora uit.

“HappyWhale heeft in de afgelopen 2 jaar ervaring opgebouwd met onze Pura Vida, in die periode waren wij al hun servicepartner, en dat beviel hen goed. We zijn ontzettend blij dat wij deze winter zoveel sloepen mogen bouwen”, besluit Eva.

De compacte 6 persoons spiegelsloep Pura Vida 550 is speciaal ontwikkeld voor elektrisch varen. De klassiek vormgegeven sloep vaart eenvoudig, is wendbaar en zeer comfortabel. Door de plaatsing van de accu’s in de scheg, ligt de boot stabiel op het water. Bovendien is er veel opbergruimte, doordat de dieselmotor is vervangen door een elektrische POD-motor.

Van de 105 elektrische sloepen vaart het merendeel straks in Friesland. HappyWhale mikt met haar eenvoudige boekingssysteem op recreanten die in een watersportgebied verblijven en graag willen ervaren hoe het is om een dagje met een sloep te varen.