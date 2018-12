Bluesfestival ‘BLUESNEEK’ in de Stolp

Sneek – Op 15 december vanaf 21:00 uur organiseert Culture Sound in samenwerking met de Stolp een laagdrempelig bluesfestival genaamd ‘BLUESNEEK’. Onder meer Ruben Hoeke Band, Mike Martin and the Bluesboys & The Phonetics doen mee voor een avond stampende Rhythm & Blues.

Gitarist Ruben Hoeke behoort tot het rijtje muzikanten die de Nederblues en Rock naar een hoger niveau hebben getild. Sinds zijn eerste optreden in 1992 tourt hij onafgebroken door Nederland en speelde hij op festivals in Denemarken, Duitsland, België, Estland, USA, Ierland, Luxemburg en Curaçao. Sinds 2004 koerst hij met zijn Ruben Hoeke Band zijn eigen weg. Met zeer lovende recensies op zak trekt de RHB in 2017 en 2018 weer ten strijde met ‘Een grote mix van vette Rock, Soul, Pop, zompige Boogie en stampende Rhythm & Blues!’

Mike Martin and the Bluesboys speelt op een geheel eigen manier en met een kenmerkende sound. Een unieke inbreng van mondharp en saxofoon, groovende ritmesectie, vette gitaar, doorleefde zang en af en toe een muzikale inbreng van Ruben Hoeke.

The Phonetics is een band met eigen nummers vanaf Texelse bodem. De band bestaat uit ervaren muzikanten, de muziek omschrijft zich als mooie liedjes tot funky grooves met een rauwe twist en een eigen draai.