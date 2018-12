Achtste finales waterpolobeker zonder Neptunia’24

Sneek – Aankomend weekend staan de achtste finales om de ManMeer!-Cup op het programma. Op voorhand zouden drie Friese ploegen strijden om een plek bij de laatste acht, maar voor de mannen van Neptunia’24 kwam het terugtrekken van winnend finalist van vorig seizoen ZV De Zaan als een complete verrassing. Daarmee is de ploeg van coach Arjen van Leeningen al zeker van een plek bij die laatste acht.

Dat laatste vindt de nieuwe coach van Neptunia’24 wel jammer voor zijn ploeg. “Hoe vaak krijg je de kans om als derde klasser tegen een ploeg uit de Eredivisie te mogen spelen”, aldus van Leeningen die op dit moment op een mooie derde plaats meedraait in de Derde Klasse Bond. De kansen tegen deze ploeg zouden klein geweest zijn moet hij wel eerlijk toegeven. Maar hij is van mening dat laag geplaatste ploegen vaak verrassend kunnen waterpoloën tegen tegenstanders van naam zoals de Zaan. Het maakt Arjen van Leeningen nu ook niet meer uit tegen wie ze moeten spelen als ze maar de halve finales bereiken.

Zijn vorige club SGHA neemt het in de achtste finales op tegen VZC Veenendaal. Volgens hem een lastige wedstrijd voor de Feansters. Hij zou het mooi vinden als ze in Veenendaal zouden kunnen verrassen en ja dan zou SGHA tegen Neptunia’24 een leuk finaleaffiche kunnen zijn. Ondanks het thuisvoordeel voor de ploeg uit Heerenveen heeft Neptunia’24 in het verleden bewezen ook in Sportstad te kunnen winnen. Hij vindt het alleen maar mooi voor de waterpolosport in het Noorden.

Arjen die zelf uit een warm waterpolonest komt is van mening dat men in Noord Nederland op de goede weg is al gaat het misschien allemaal niet zo snel ! “Op dit moment is er een sterke groep jonge waterpoloërs actief in het Noorden. Maar de groep jeugd die er na komt is gewoon nog beter en zouden met een goede begeleiding best ver kunnen komen in het Nederlandse waterpolo” zegt van Leeningen.

Over de finalesfeer is Arjen van Leeningen duidelijk. Hij heeft het zelf aan den lijve mogen ondervinden toen hij met SGHA in 2013, als vervanger van het teruggetrokken GZC Donk, mocht aantreden tegen De Zijl. Alhoewel de wedstrijd met ruime cijfers (8-14) werd verloren was het toch een mooie ervaring voor zijn ploeg SGHA. Van Leeningen kijkt uit naar de loting die eind volgende week plaats zal vinden.

Zoals gezegd nemen de heren van SGHA het dit weekend op tegen VZC. Twee seizoenen geleden strandde de ploeg van coach Sander Bathoorn nog in de halve finale tegen de uiteindelijke bekerfinalist uit Veenendaal. Misschien dat hun droom, om in hun “eigen stadion” de finale te mogen spelen, weer dichterbij komt. Beide ploegen bevinden zich in de staart van de competitie op de tiende en de elfde plaats waarbij het voordeel bij de ploeg uit Veenendaal ligt.

De dames van SGHA kunnen nog voor een verrassing in de beker zorgen. Voor coach Chris Visser wacht in Eindhoven het reserveteam van PSV Waterpolo. Het is niet geheel ondenkbaar dat de Friese dames uit de eerste klasse zich ten koste van de tweede klasser PSV Waterpolo zullen plaatsen voor de kwartfinales..

De organisatie van de ManMeer!-Cup laat weten blij te zijn dan er op dit moment nog drie Friese ploegen actief zijn in de beker. Zij bereiden zich langzaam voor op de grote dag op zaterdag 20 april als Sportstad weer uit zijn voegen barst tijdens de ManMeer!-Cup 2018/2019. Een finale met daarin een Friese ploeg zou mooi zijn laten zij weten. Het zou voor de eerste keer in de geschiedenis zijn dat een Friese ploeg de finale haalt.

Tekst: Waterpolo Fryslân

Foto: K.R.H. Visser