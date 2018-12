X-Mas Sneek groot succes

Sneek – Terwijl Lekker Sneek nog druk wordt bezocht kunnen wij nu al spreken van een zeer succesvol X-Mas Sneek. Deze is massaal bezocht! In de gehele binnenstad waren allerlei leuke tafereeltjes en figuranten gecombineerd met live muziek, koren en Circus Salto en de Kerst- & Dickensmarkt zorgde dit alles voor een zeer complete X-Mas Sneek editie. Bij de Dickensmarkt in de Scharnestraat moest je schuifelen om er door te komen.

Onderstaand alvast een paar foto’s en een filmpje van Sapphire Dance Studio.