Kerstmarkt en Heel Sneek zingt in RK kerk: we zijn er klaar voor!

Sneek- Vandaag vindt er van 11.00-16.00 uur een gezellige kerstmarkt plaats in en om de St. Martinuskerk aan de Singel te Sneek. Een uniek gebeuren daar ook diverse Sneker bedrijven hun handel presenteren en u in een ongedwongen omgeving leuke artikelen kunt kopen en natuurlijk tegelijkertijd deze prachtige kerk uit 1872 van architect Pierre Cuypers kunt bekijken. De toegang is gratis. Vamorgen in alle vroegte hebben de ondernemers hun waar al uitgestald in een prachtige ambiance.

Vanavond: Heel Sneek zingt kerstliederen

Ook de voorbereidingen voor Heel Sneek zingt kerstliederen is in volle gang. Het koor van de RK kerk is prachtig aangekeleed. De samenzang vindt plaats om 20.00 uur, de deuren gaan om 19.30 uur open. De toegang is GRATIS (kaars met zangboekje kosten 1 euro) en een ieder kan genieten van een prachtig kerstverhaal van pastoor Peter van der Weide, een actueel kerstverhaal van de Sneker stadsdichter Henk van der Veer, kamerorkest o.l.v. Anne Oosterhaven, 5 Sneker koren nl. het RK jeugdkoor Young Angels, het Antoniuskoor, damesgroep Tinto, de Christmas Voices, een kwartet bestaande uit o.a. Pastoor van der Weide en natuurlijk de eigen gezongen samenzang van alle aanwezigen onder leiding van dirigent Bob Pruiksma en organist Henk de Haan.

Na afloop van de samenzang kunt u onder het genot van een (gratis) glaasje glühwein nog even napraten.

KOM OP TIJD want VOL=VOL!!! De deuren gaan om 19.30 uur open!