IJlst- IJlst haakt aan bij het wereldwijde project Christmas Angel (christmasangels.net of #xmasangels). Zo hebben in de afgelopen jaren al 40.000 engelen hun weg gevonden.Een enthousiaste groep heeft vanaf september engelen geknipt, gebreid, gehaakt, gefiguurzaagd enz. Deze engelen zijn vandaag op vier locaties in IJlst opgehangen om te worden meegenomen naar een ieder die wel een engel kan gebruiken of een engel voor je is geweest.

De engelen zijn te vinden aan het het hek van de Mauritiuskerk op de Eegracht, bij Boutique Jenny, Poiesz supermarkt en in Ny Ylostins.