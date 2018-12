Geen Friese Anjer 2018 voor At the Watergate

Leeuwarden-Het openluchtspel Myn Skip uit Earnewâld heeft dit jaar de Friese Anjer gewonnen. Dat is een prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. In het openluchtspel van Age Veldboom en Cathrienus Herrema wordt het skûtsje ‘Myn Skip’ gevolgd gedurende drie tijdsperioden. In het theaterstuk werd honderd jaar skûtsjehistorie vertaald in muziek, beeld, dans, theater en verhaal.

In die honderd jaar zijn skûtsjes veranderd van zeilende vrachtschepen en tegelijk krappe woonruimtes tot majestueuze wedstrijdschepen. Myn Skip werd eind september opgevoerd.

Volgens commissaris van de Koning Arno Brok sluit de voorstelling perfect aan op de missie van het Prins Bernhard Cultuurfonds: “Het stimuleren van de amateurkunst op het terrein van theater, muziek, geschiedenis en aandacht voor de natuur.”

Age Veldboom en Cathrienus Herrema namen de prijs in ontvangst. Die prijs bestaat uit een speldje en 2500 euro.

Zes genomineerden

Andere genomineerden waren Anna Tilroe van het project van de elf fonteinen, Hilda Snippe voor het toegankelijk maken van culturele evenementen voor mensen met een beperking, het project At the Watergate uit Sneek, Grutsk uit Leeuwarden en de Grootste Gehaakte Deken.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân had besloten dat de prijs dit jaar zou gaan naar een project van Culturele Hoofdstad. Inwoners van Fryslân konden projecten nomineren.