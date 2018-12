Cultuur Kwartier Sneek zoekt nieuwe directeur/bestuurder

Sneek- Cultuur Kwartier Sneek (CKS) is op zoek naar een nieuwe directeur/bestuurder die per april of mei 2019 leiding gaat geven aan de organisatie. De sollicitatieprocedure is op vrijdag 7 december van start gegaan. De nieuwe directeur/bestuurder neemt de taken over van Lieuwe Toren, die met pensioen gaat. Toren geeft sinds de oprichting van CKS in 2012 leiding aan het culturele hart van Súdwest-Fryslân.

CKS bestaat uit Theater Sneek, Poppodium Bolwerk, Kunstencentrum Atrium (met meer dan 25 leslocaties in Súdwest-Fryslân), projectbureau Akte2 en het Bedrijfsbureau voor allerhande zakelijke activiteiten. In totaal telt de organisatie 140 medewerkers. Daarnaast zijn er circa 170 vrijwilligers verbonden aan CKS.

De directeur/bestuurder wordt eindverantwoordelijk voor onder meer het management en de profilering van de instelling. Daarnaast zal hij of zij nauw contact onderhouden met de gemeente Súdwest-Fryslân en stakeholders.

“Ik neem straks met een buitengewoon tevreden gevoel afscheid”, aldus Lieuwe Toren. “CKS is een prachtige organisatie in het dynamische en inspirerende culturele landschap van Súdwest-Fryslân. Ik heb er dan ook met trots en veel plezier leiding aan gegeven.”

“Ik kijk terug op een enerverende en uitdagende pionierstijd. Nu is het moment daar om het stokje over te dragen. Het is aan mijn opvolger om de unieke instelling verder te brengen en daarbij de samenwerking tussen het theater, poppodium, kunstencentrum, projectbureau, verhuur en zakelijke dienstverlening nog meer te intensiveren; zowel voor als achter de schermen.”

Foto: Jan Douwe Gorter