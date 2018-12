Zacht, nat en winderig weekend

Sneek – Komende zondag hebben we weer de kerstmarkt in Sneek en zien we een totaal ander weerbeeld dan vorig jaar. Op 10 december vorig jaar viel er natte sneeuw en zakte de temperatuur dicht naar nul, een erg koude dag was het. De dag daarna werd Sneek wakker in een witte wereld. Dat zit er dit jaar niet in, het is vrij zacht voor de tijd van het jaar en vooral op zondagmorgen valt er nog buiige regen. In de middag hebben we het betere weer, het blijft dan zo goed als droog.

Het weer van deze vrijdag verloopt bewolkt, nat en zacht. De temperatuur 12 graden en er valt geregeld motregen. In de middag volgt buiige regen, kans op windstoten en later in de middag zou een bui hagel kunnen geven. Wind zuidwest tot west, matig tot (vrij) krachtig op het Sneekermeer.

Komende nacht een enkele opklaring, verder opnieuw nattigheid in de vorm van enkele buien, minimumtemperatuur 7 graden

Zaterdag verloopt in de morgen buiig, in de middag een droge periode. De wind blijft matig tot krachtig uit het west tot zuidwesten, maximumtemperatuur van 10 graden. Later op de dag en in de nacht naar zondag volgt opnieuw een regengebied. Zondag start dan ook buiig, in de middag wordt het allemaal droger. Het is met 9 graden iets minder zacht, wind die dag uit west tot noordwest.

Maandag wisselend bewolkt met enkele buien, wat minder zacht. Met een stevige noordwestelijke wind wordt het rond de 7 graden. De dagen nog wat kouder en is er in de nacht wat vorst mogelijk.