Palenfoto Akkrum behoort tot de tien beste Bouwfoto’s

Akkrum – Een foto van houten palen als bermversteviging langs de Leppedijk in Akkrum is genomineerd voor de wedstrijd Bouwfoto van het Jaar 2018 van het vaktijdschrift Cobouw. De foto is van Alex J. de Haan van Persbureau Noordoost in Heerenveen. Hij vereeuwigde kraanmachinist Albert Rodenburg, die de meterslange houten palen in de zachte veenbodem drukte.

De redactie van Cobouw koos in totaal tien foto’s uit voor de wedstrijd, die een aantal jaren niet is gehouden. Persbureau Noordoost won in 2009 en 2011 al de prijs voor de Beste Bouwfoto van die jaren. Het ging om een foto van het heien van 8.500 palen in Kampen en de foto gemaakt vanaf een kraan op 120 meter hoogte van het DUO-gebouw in Groningen.

Nominaties waren er in 2013 voor een bijzonder vormgegeven gevel van het Alfacollege in Groningen en in in 2014 van renovatiewerkzaamheden aan een atletiekbaan in Heerenveen en de realisatie van een nieuwe kademuur van de Beatrixhaven in Eemshaven.