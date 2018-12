Kerst met Tinto! in Houtzaagmolen de Rat in IJlst

IJlst – Op vrijdagavond 21 december om 21 uur, als voor veel mensen de kerstvakantie net begonnen is, wordt Houtzaagmolen De Rat gehuld in kerstsfeer. De dames van Muziektheater Tinto! zingen die avond de sterren van de hemel door hun mooiste kerstliedjes ten gehore te brengen. En dat het in de molen altijd prachtig klinkt en vooral heel intiem is, weten al veel mensen uit IJlst en Sneek die Tinto! al diverse keren op deze prachtige locatie hebben zien optreden.

Het repertoire is veelzijdig; er komen bijvoorbeeld nummers van Fay Lovsky, Paul McCartney en Leonard Cohen voorbij. Maar naast de veelal Engelstalige liedjes komen ook een mooi Frans en Latijns kerstlied in het repertoire voor. Daarnaast hebben de dames van Tinto! nog enkele verrassingen voor u in petto…..

Omdat het behoorlijk koud in de molen zal zijn, is het verstandig om extra dikke kleding aan te trekken. Ter verhoging van de sfeer en gezelligheid zorgen Simon en Tineke Jellema van de molen ervoor, dat de inwendige mens verwarmd kan worden met diverse warme en verwarmende drankjes. Kaartjes voor dit unieke, intieme concert zijn á € 5,00 (inclusief drankje) te reserveren via www.muziektheatertinto.nl . Wees er snel bij want vol = vol