Foto-expositie Senioren in the picture

Deventer – Het landelijk opererende Project Zenna is het initiatief van fotografe Zenna Aydin uit Deventer. Onder andere Sneker fotografe Jolanda Siemonsma neemt deel aan deze expositie.

Zenna en haar fotografenteam zetten zich geheel belangeloos in om zoveel mogelijk senioren vanaf 70 jaar in het zonnetje te zetten door hen een gratis fotoshoot en foto aan te bieden.

Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 januari zullen 13 van de 65 deelnemende fotografen een aantal van hun werken exposeren.

De opening is op vrijdag 18 januari 2019 van 14:00 uur tot 18:00 uur (alleen voor genodigden). Voor het publiek zijn de deuren geopend op zaterdag 19 en zondag 20 januari van 13:00 tot 16:00 uur in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer.

Deelnemende fotografen:

Zenna Aydin – Deventer

Ria van Lavieren – Uden

Angela Kerste – Veldhoven

Berly Damman – Wesepe

Carla Beuvink – Enschede

Esther Damen – Baarle-Nassau

Kelly Martens – Zoetermeer

Lysanne Frijns – Sittard

Manuel Speksnijder – Amersfoort

Math Willems – Holten

Nancy Siesling – Amsterdam

Yvonne Schram – Amstelveen

Jolanda Siemonsma – Sneek

https://www.facebook.com/projectzenna