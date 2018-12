Sneek – Bij DEVO is er zondag een workshop kerstboompje maken van textielverharder en macramé-touw.

De workshop is aankomende zondag 9 december van 14:00 tot 16:00 uur op Grootzand 20 te Sneek. De kosten om mee te doen zijn € 4,95 (opgave vooraf is niet nodig). Dit is inclusief het benodigde materiaal en drinken.