Concert in kerstsfeer door Perron2 koor in kerk van Goënga

Goënga – Op zondag 16 december geeft het Perron2 koor een concert in kerstsfeer in de kerk van Goënga. Perron2 is een vrouwenkoor uit IJlst met 17 leden o.l.v. Corinne Staal.

Wekelijks wordt er, met veel plezier en enthousiasme, geoefend in Perron 2, waar het koor ook haar naam aan ontleent. Het repertoire bestaat vooral uit licht klassiek en volksliederen, aangevuld met bekende en minder bekende kerstliederen uit Duitsland, Nederland en Amerika.

Speciale gast: Bea Algra, Goënga (dwarsfluit)

Iedereen is om 15:00 uur van harte welkom om te komen luisteren en af en toe ook mee te zingen. De toegang is gratis en na afloop het “Ponkje”.