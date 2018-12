Twee weken kerststal in de Broerekerk

Bolsward – Opnieuw vormt de Broerekerk eind dit jaar het decor voor de ,levende’ kerststal. Het trio Anton van der Weide, Titus Hettinga en Hans Bouwsma heeft dit jaar versterking gekregen van Piet van der Werf. Dit viertal zorgt er voor dat vanaf vrijdagavond 14 december tot en met donderdag 27 december de kerststal voor het publiek te bewonderen is.

Volgens Anton van der Weide wordt de kerststal vanaf woensdag 12 december opgebouwd. ,,Dat duurt tot en met de vrijdagmiddag, zodat ‘s avonds om 19.00 uur de ,levende’ kerststal voor het publiek geopend is.” Ook dit jaar vormt de kerstgroep, samen met de schapen en de ezel voor de kerstsfeer in de Broerekerk. Met kerstgroen, al jaren beschikbaar gesteld door Tuincentrum Walinga, pakken stro en houten landbouwhekken proberen de vier vrijwilligers er een sfeervol geheel van de maken.

De ,levende’ kerststal in de Broerekerk is dit jaar tot en met 27 december te bewonderen. De kerststal is elke dag te bekijken van 9.00 tot 22.00 uur. Op kerstavond, 24 december, is de stal geopend tot 0.00 uur.

Achterin de Broerekerk staat een bus, waarin bezoekers een gift kunnen deponeren. Mede dankzij het vele bezoek was de opbrengst van de giften in de bus in 2017 voldoende om de noodzakelijke kosten van voer en onderhoud te bekostigen.

Optreden?

De kerststal jaarlijks omlijst door allerlei optredens van koren en muziekgroepen. De eerste groep, een trekzakclub, heeft zich al aangemeld. De trekzakclub verzorgt de muziek op vrijdag 21 december. ,,Maar er zijn nog dagen genoeg voor koren, korpsen, muziekgroepen enz. om op te treden. Aanmelden kan bij Anton van der Weide, tel. 06 21871122.

Foto: Tonnie Siemonsma