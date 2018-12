Olympisch schaatskampioen Seung-Hoon Lee rijdt er nu op de weg ook goed bij

Heerenveen-Tweevoudig olympisch schaatskampioen Seung-Hoon Lee heeft bij ijsstadion Thialf in Heerenveen een spiksplinternieuwe Kia Niro in ontvangst genomen van Citroën- DS- en Kia-dealer Dijkstra. Dit in het kader van een officiële supplier-overeenkomst dat het in Noord-Nederland bekende autobedrijf heeft met AB Vakwerk Schaatsteam.

Seung-Hoon Lee: ,,Aan deze auto ga ik met mijn vrouw het komende jaar nog heel veel plezier beleven tijdens onze ontdekkingstocht door Nederland.” AB Vakwerk Schaatsteam wist Lee in oktober te verleiden tot een marathonavontuur. Hij staat op dit moment te boek als één van de grootste schaatsers van Zuid-Korea. Zijn komst naar AB Vakwerk wekte positieve verbazing in de gehele marathonwereld.

Lee ontving de autosleutels afgelopen week uit handen van Gert Koets, verkoopdirecteur bij Dijkstra Auto Groep. ,,Waarom wij dit doen? AB Vakwerk en Dijkstra zijn al geruime tijd businesspartners en AB Vakwerk Schaatsteam heeft een geweldige uitstraling. Heel knap wat de teamleden presteren, als je ziet hoeveel er door Lee en zijn ploegmaten getraind wordt. Door supplier te zijn, benadrukken we als bedrijf dat investeren in vitaliteit loont en belangrijk is voor een lang en gezond leven. Daarnaast dragen we de marathonsport natuurlijk een warm hart toe”, zegt Koets.

De Kia Niro is een crossover hybride. Een innovatieve en zuinige hybride, met de stijl, technologie en veelzijdigheid van een crossover. Lee: ,,De beste keus voor mij als marathonschaatser bij AB Vakwerk. Niet in de laatste plaats natuurlijk omdat Kia een Zuid-Koreaanse auto is. Voelt toch een beetje als thuiskomen.”

Fotobijschrift: Gert Koets (links) overhandigt de sleutels aan Seung-Hoon Lee. Rechts staat Rob Polinder, manager marketing & communicatie bij AB Vakwerk.