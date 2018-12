Nat en zacht

Sneek- Voorlopig nog een zacht weertje met geregeld nattigheid, na zondag wordt het kouder en kan het in de nacht weer eens vriezen. Van vorst geen sprake deze donderdag, integendeel, de temperatuur komt vanmiddag rond de 12 graden uit. Het is bewolkt en er valt af en toe motregen. Later op de dag gaat het harder regenen en ook de wind neemt toe. Is deze vanmorgen nog zwak, ze wordt matig en later vrij krachtig uit het zuidwesten.

Komende nacht verloopt zeer zacht met geen lagere temperatuur dan 11 graden, verder blijft het periodiek regenen.

Morgen opnieuw een bewolkte en regenachtige dag. Met een stevige zuidwest tot westelijke wind hebben we eerst een temperatuur van 11 graden, later in de middag wat lager. Dan passeert er een buiengebied en in een bui zijn dan windstoten mogelijk.

Het weekend start met een buiige zaterdag. De wind blijft stevig uit het west tot zuidwesten blazen, dit bij een maximumtemperatuur van 10 graden. Later op de dag en in de nacht naar zondag volgt opnieuw een regengebied. Zondag start dan ook buiig, in de middag wordt het allemaal droger. Het is met 9 graden iets minder zacht, wind die dag uit west tot noordwest.

Volgende week wordt het stilaan kouder in onze regio, is er later in de nacht vorst, overdag 3 tot 5 graden met kans een winters buitje. Of dit een aanzet is tot een lange koude periode betwijfel ik.