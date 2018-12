Sneek- Sinterklaas is nog maar koud het land uit, of de traditionele kerstboom op de Wip, in hartje Sneek, wordt geplaatst. GrootSneek medewerker Wim Walda maakte op deze enigszins trieste decembermorgen een foto van de werkzaamheden om de grote kerstboom een plaatsje te geven. Nog even en de lichtjes branden in de donkere dagen voor kerst!