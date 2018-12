Bestuur Dorpsbelang Top & Twel vraagt aandacht nieuwe bestemmingsplan

Oppenhuizen- Het bestuur van Dorpsbelang vraagt nog eens aandacht voor het nieuwe bestemmingsplan Top & Twel, en dan met name de groene bufferzone tussen Oppenhuizen en Sneek. In het vooropontwerp van het bestemmingsplan wordt niets gemeld over de groene buffer en dat baart zorgen. Bekend is dat grondspeculanten en projectontwikkelaars op de loer liggen om flink geld te verdienen aan de grond achter de Noardein als daar op gebouwd mag worden.

Enkele jaren geleden is door de Commissie Behoud Groene Buffer nog fel gestreden voor behoud van het groen tussen dorp en industrieterrein. Dat was destijds met name gericht op de uitbreidingsplannen van Douma Staal, maar toen waren deze andere dreigingen er ook al. Vanuit de gemeentepolitiek zijn er al in 2011 moties ingediend voor een groenplan tussen Douma Staal en de Broeresloot.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt nog tot en met 17 december ter inzage bij de gemeenteloketten van Sneek en Bolsward.

Hier nog even de moties die zijn ingediend bij de vaststelling van het naastgelegen bestemmingsplan Sneek – Houkesloot/’t Ges. Moties 23-06-11 Voltastraat 5.pdf

Bron: http://www.topentwelonline.nl