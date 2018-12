Sinterklaas sliep in de Waterpoort

Sneek- Misschien wel een van de best bewaarde geheimen, maar Sinterklaas sliep afgelopen nacht in de Sneker Waterpoort. De kinderen van de Thomas van Aquinoschool hebben de goedheiligman daarom vanmorgen van zijn logeeradres opgehaald. Het was overigens voor de eerste keer dat de Sint op deze unieke plaats mocht logeren. “Elk jaar als ik aankom met de stoomboot, denk ik daar aan. Nu mocht het dit jaar eindelijk.”, aldus de bisschop.

Gelukkig gingen Sinterklaas en de pieten mee naar school. Daar mochten de jongste kinderen gezellig samenzijn met de Sint. In de bovenbouw waren er ook allerlei activiteiten rond het thema Sinterklaas.

Sinterklaas en zijn pieten hadden het erg druk vandaag, want hij verscheen op nog veel meer scholen!