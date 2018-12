Nieuwe website gemeente SWF

Sneek-Sinds kort is de nieuwe website van de gemeente Súdwest-Fryslân in de lucht. De volgende info is te lezen:

Betere dienstverlening

De nieuwe site is een van de stappen die wij zetten op weg naar een betere dienstverlening.

Waarom een vernieuwde site?

Het is belangrijk dat je de keuze hebt om veel dingen vanuit huis te regelen. Dankzij de nieuwe website gaat dat een stuk gemakkelijker. De website geeft meer overzicht. In hooguit drie klikken ben je bij het gezochte product of dienst. Kan je het niet vinden? Dan is er de zoekfunctie, die veel beter is dan je tot dusver gewend was.

Gemakkelijker vernieuwen

“Digitale dienstverlening is altijd in beweging”, zegt wethouder Erik Faber. “Deze nieuwe site maakt het ons mogelijk sneller en gemakkelijker te vernieuwen en te verbeteren, met oog voor de wensen van onze inwoners.”

Persoonlijk contact

Toch komt de digitale dienstverlening niet in de plaats van de fysieke dienstverlening, zegt de wethouder. “Persoonlijk contact is en blijft belangrijk. Het nieuwe pand, op Marktstraat 8, is daarvoor een uitstekende plek. De bezoekers krijgen er een gastvrij onthaal, met een goed kopje koffie. Vers gezet.”