Later vandaag regen

Sneek- De bewolking neemt vanmorgen verder toe, in de middag volgt lichte regen. Het is een waterkoude dag met een aantrekkende wind uit het zuidoosten. Ligt de temperatuur nu nog op een 2 graden, deze stijgt vandaag langzaam maar zeker naar een 7 graden.

Die stijging zet vannacht verder en komt morgenochtend rond de 11 graden uit. De avond en nacht verloopt bewolkt en er valt lichte regen bij een naar zuid tot zuidwest draaiende wind.

Morgen een bewolkte dag, een periode met droog weer, vooral later op de dag weer regen. Het is met 12 graden erg zacht voor de tijd van het jaar. Wind zuidwestelijk en neemt toe tot matig.

De nacht naar vrijdag verloopt erg zacht met geen lagere temperatuur dan van 10 graden. Vrijdag een echte herfstdag, het regent af en toe stevig en de wind neemt flink toe uit het zuidwest tot westen. De temperatuur rond de 11 graden.

Als we kijken naar het weekend, dan heeft zondag de beste papieren wat droog weer aangaat. Valt er op zaterdag en in de nacht naar zondag nog de nodige buiige regen, zondagmorgen wordt het droger en verloopt de dag verder ook droog. Wel heeft de bewolking de overhand. Wind zaterdag westelijk, zondag noordwestelijk. Is het op zaterdag nog een 9 graden, zondag is het met 8 graden al wat kouder.

Volgende week start dan ook kouder in onze regio, verder mag het middelgebergte en Alpen haar dan verheugen op sneeuwval.