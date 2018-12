Geld voor versterking openbaar vervoer 

Leeuwarden- Vervoerder Arriva ontvangt ruim 770.000 euro voor de uitvoering van vier projecten om de kwaliteit van het Friese OV te verhogen. De projecten versterken de hoofdstructuur en zorgen voor meer reismogelijkheden. Daarnaast wordt het brandstofverbruik verduurzaamd. De projecten vinden plaats in de periode 2019-2022. De resultaten gebruiken we in de voorbereiding van het nieuwe contract voor busvervoer. Dit contract gaan in vanaf december 2022.

Vanaf september 2019 start er een pilot waarbij op buslijn 315 (Heerenveen-Groningen) in de spits vier keer per uur een bus rijdt in plaats van twee keer. Reizigers kunnen vaker vervoerd worden en de drukte op deze buslijn wordt zo gespreid.

Op de aanschaf van het Dal-Voordeel-Noord Trein en Bus abonnement, ontvangen reizigers korting. Met dit abonnement kunnen reizigers in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân buiten de spits met 40% korting reizen. Met dit product, dat in januari 2018 is geïntroduceerd, is een eerste stap gezet om toe te werken naar een noordelijke OV-trajectkaart.

Verder rijden tot het einde van het huidige buscontract (2022) 48 bussen op biodiesel (HVO). Hiermee stoot het OV in Fryslân per jaar 2.000 ton minder CO2 uit. Tenslotte start het project ‘Anders roosteren’. Onderwijsinstellingen ontvangen een bijdrage, wanneer ze de roosters van leerlingen dusdanig aanpassen, zodat het minder drukt op de spitsuren in het OV.