Snits- De Amerikaanse skriuwer Jeff Kinney , auteur fan de populêre searje dy’t yn it Nederlânsk ferskynt ûnder de namme ‘Dagboek van een loser’, wie justermoarn te gast yn Theater Sneek.



Dêr waard it earste Fryske diel fan de searje presintearre foar in lytse seishûndert entûsjaste bern . It programma waard presintearre troch Habtamu de Hoop fan Wommels, ek bekend as presintator fan ‘Het Klokhuis’. Martsje de Jong krige in grut applaus foar har oersetting.