De bal rolt weer …. voorbeschouwing 8 en 9 december

Sneek- De twee treffers van Lars van Dijk zetten uiteindelijk geen zoden aan de dijk, want Black Boys hield aan het treffen in Warga geen punten over. Datzelfde overkwam ONS Sneek en Waterpoort Boys een dag eerder, toen zij beide met 2-1 van resp. VVOG en VHK verloren. Winst viel er afgelopen zaterdag ook te noteren en wel in chronologische volgorde voor Sneek Wit Zwart ZM en Sneek Wit Zwart. Dat ging beide keren overigens niet van een leien dakje, zulks in tegenstelling tot LSC 1890 dat zondag de drie punten halverwege al op zak had.

​Komend weekeinde is het weekeinde van de toppers, want uit die categorie staan er maar liefst drie op de agenda. Op zaterdag treffen de nummers twee en drie uit de vierde klasse A i.c. Waterpoort Boys en QVC elkaar, terwijl in de avonduren op Tinga het duel tussen koploper Sneek Wit Zwart en runner-up Emmen wordt afgewerkt. Het lijstje met topaffiches krijgt zondag een vervolg, wanneer “Tabellenführer” LSC 1890 in Roden de gelijknamige nummer twee ontmoet.

Zaterdag staat verder het duel tussen Delfstrahuizen en koploper Sneek Wit Zwart ZM op het programma, terwijl ONS Sneek diezelfde middag op “South Park” met koploper Noordwijk niet alleen een pittige, maar ook een interessante tegenstander tegenover zich vindt. Dat geldt zeer zeker ook voor Black Boys, dat zondag titelkandidaat Irnsum op bezoek krijgt.

ONS Sneek – Noordwijk

Zaterdag 8 december 2018 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Een zondagsschot op zaterdag en de derde nederlaag op rij was een feit. Die nederlaag was weliswaar zuur omdat die in het zicht van de haven tot stand kwam, maar viel over het geheel genomen niet onterecht te noemen. De ploeg van trainer Paul Raveneau creëerde in Harderwijk gewoon te weinig en dat zal absoluut beter moeten, wil men het jaar in de komende weken toch nog met een goed gevoel afsluiten. Wat die afsluiting van 2018 betreft, wacht ONS Sneek nog een paar pittige klusjes om te beginnen komende zaterdag, wanneer met Noordwijk de koploper van de derde divisie het Zuidersportpark aandoet. Noordwijk speelde in het seizoen dat de Snekers in de Topklasse debuteerden, voor het laatst op dat niveau, want in dat jaar moest men in de nacompetitie het hoofd buigen. In het eerste seizoen in de hoofdklasse eindigde men in de middenmoot, maar in de volgende twee jaren kreeg men via de play offs de kans om de retourticket te bemachtigen. Het loket bleef echter gesloten en dat stak, omdat buurlui als Katwijk, VVSB en Rijnsburgse Boys wel tot de elite behoren.

Aan die frustratie kwam vorig seizoen echter een einde, want toen haalde Noordwijk in de hoofdklasse op soevereine wijze de schaal naar de kust. Vervolgens werd de lijn uit die succesvolle jaargang op het hogere niveau naadloos doorgetrokken en nu na veertien speelronden staat Noordwijk samen met Quick Boys ook in de derde divisie als één van de titelkandidaten te boek. Die ontwikkeling heeft toch veel weg van een sprookje, waarbij de credits voor een niet onbelangrijk deel op het conto van trainer Kees Zethof moeten worden bijgeschreven.

Die heeft volgens de clubpagina op Voetbal op Zaterdag een selectie van maar liefst 39 spelers. Van hen is Tjeerd Westdijk die drie seizoenen geleden van HBS Crayenhout overkwam, met elf treffers de meest productieve. Daarnaast heeft Noordwijk met Brayen Bröcker, Thomas Reynaers, Nick van Staveren en Emiel Wendt nog een aantal spelers in de gelederen die gemakkelijk het mandje weten te vinden. Het gevaar komt bij de kustbewoners dan ook uit alle hoeken en dat gevaar maakt Noordwijk voor het treffen met ONS zeker tot favoriet.

ONS Sneek zette op de moment dat de bladeren langzaam maar zeker loslieten, met drie overwinningen op rij een fraaie serie neer. Die reeks werd vervolgens door drie opeenvolgende nederlagen een beetje teniet gedaan. De Snekers vielen daardoor terug naar de elfde plek. Niettemin is er geen reden tot paniek, want de afstand tot de zorgsector is nog altijd ruim en bovendien had ONS ook gewoon vijfde en niet ver achter Noordwijk kunnen staan, indien de kansen tegen HSV Hoek en DOVO wel waren benut. Met andere woorden, het verschil tussen de gasten en ONS is wellicht toch minder groot dan de huidige stand op de ranglijst wellicht doet vermoeden. Met dat in het achterhoofd liggen er zaterdag wellicht toch kansen om het goede gevoel te voeden, al moet de squadra van Raveneau in tegenstelling tot de hiervoor genoemde wedstrijden dan wel de kansen benutten.

Sneek Wit Zwart – vv Emmen

​Zaterdag 8 december 2018 – 20.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Zelfs als een wedstrijd niet echt hoogstand is, zijn er altijd wel momenten die op het netvlies blijven hangen. De fluwelen vrije trap van Alwin Velds tegen FVC was er zo ééntje en zorgde er niet alleen voor dat het publiek met een mooie herinnering huiswaarts ging, maar dat Sneek Wit Zwart zaterdag ook als koploper aan de absolute topper met nummer twee Emmen begint.

In de vorige eeuw en voordat de Drenten tot de rijen der profs toetraden, waren de duels tussen Sneek en Emmen niet zelden heroïsche. Het was de tijd van o.a. Gienus Meijerink, de veel scorende centrumspits van de rood-witten, die destijds in de belangstelling stond van het door Ernst Happel getrainde Club Brugge en later naar het Duitse Meppen vertrok. Of het duel van komende zaterdag aan die uit lang vervlogen tijden refereert en even heroïsch wordt, moet afgewacht worden maar de affiche is in ieder geval wel veelbelovend.

​Na de overstap naar het betaalde voetbal verdween Emmen van de Sneker radar, omdat de amateurtak weer onderaan de ladder moest beginnen. Na een gestage opmars verscheen Emmen begin deze eeuw in de eerste klasse, maar in het seizoen 2003-2004 moest men een stap terug doen. Vervolgens had de club zes jaar nodig om het verloren gegane terrein weer te heroveren. Na de terugkeer bereikte Emmen in de eerste drie jaar één keer als zesde en vervolgens twee keer als negende de finish. Daarna sloot men de volgende vier seizoenen de competitie af op resp. een zesde, een vierde, een zesde en wederom een vierde plaats. In al die jaren streed de club drie keer deel in de nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse, maar evenzo vele malen meerde de promotiepont niet aan de Meerdijk aan.

​Die promotie lijkt nu weer het doel, al zijn er meer kapers op de kust. Een daarvan is uiteraard Sneek Wit Zwart dat met één doelpuntje meer de eerste periode voor de neus van de Emmenaren wegkaapte. Qua doelsaldo is dat ene doelpuntje nog steeds het onderscheid, maar in tegenstelling tot die zondag prijkt er na de remise van Emmen tegen WVV nu een verschil van twee punten tussen beide ploegen. Het streven van de Snekers is om dat verschil zaterdag minimaal in stand te houden, al zal de voorkeur uiteraard naar uitbreiding uitgaan.

Emmen kende alleen op de scheiding van oktober en november toen de ploeg twee keer op rij verloor, een mindere periode. In de overige duels bleef men zes keer aan de goede kant van de score en moest men maar één keer vaker een puntendeling toestaan dan Sneek Wit Zwart. Het is derhalve een understatement om te stellen dat het voor de Snekers waarbij Harvey de Boer nog een twijfelgeval is, een lastig potje gaat worden. Een potje waarbij de favorietenrol zo’n beetje in het midden ligt en waarbij het alle kanten op kan gaan. Laten we hopen dat het die van de Snekers opgaat, want de overigens nietszeggende titel “Herbstmeister” is toch wel een hele leuke.

Roden – LSC 1890

Zondag 9 december 2018 – 14.00 uur

Sportpark Roden – Roden

Het stond afgelopen zondag tegen DTD al voor rust vast, dat LSC 1890 de koppositie in twee K zou behouden. Het weerwerk van de formatie uit Britsum, Cornjum en Jelsum was gewoon te pover om “the Blues” rillingen te bezorgen. Dat weerwerk zal komende zondag ongetwijfeld heviger zijn, want dan staat voor de Snekers in de kop van Drenthe het treffen met Roden op de rol.

De hoofdmacht van de Drenten was in twee K een paar weken geleden kandidaat nummer één voor de eerste periodetitel. De ploeg liet zich echter in de slotminuten in en tegen Sint Annaparochie verrassen, waarna in het restaurant aan de Leeuwarderweg alsnog aan de bel werd getrokken. Afgelopen zondag beleefde men na een rode kaart andermaal een turbulente slotfase, waarbij de scheidsrechter uiteindelijk het duel bij een gelijke stand staakte. Die wedstrijd is niet in de stand opgenomen en derhalve begint LSC 1890 komende zondag met een voorsprong van drie punten aan het duel met Roden.

Zes seizoenen geleden werd Roden in de nacompetitie door Beilen uit de derde klasse gestoten, maar binnen een jaar keerde men via dezelfde weg weer terug. Terug in de tweede klasse eindigde de hoofdmacht op een bescheiden negende plek, maar in de volgende twee seizoenen was Roden met een derde en een tweede plek een factor van belang. In die seizoenen nam men twee keer deel aan de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse, maar beide keren slaagde men er niet om de stap omhoog te maken en dus bleef de tweede klasse vooralsnog het hoogste niveau, waarop de club in de nu bijna 90-jarige historie acteerde.

In die klasse eindigde Roden vorig seizoen met 49 uit 26 als vijfde, Van dat puntentotaal werden er zes tegen LSC 1890 behaald. In oktober 2017 bleek een treffer van Enrico Wardenier in Sneek voldoende voor de winst en in de return gaf dezelfde speler de Snekers een lesje in effectiviteit door uit zo’n beetje drie kansen drie keer te scoren. De eerste ontmoeting maakte nog deel uit van de beginfase van de competitie waarin LSC 1890 ronduit dramatisch presteerde, terwijl er bij de return voor de toen al veilige Sneker brigade feitelijk niets meer op het spel stond.

Dat is nu duidelijk anders. Niet alleen is LSC 1890 veel beter begonnen, maar bij de wedstrijd van zondag staat er voor de formatie van trainer Erik van der Meulen nu wel degelijk iets op het spel, al is de koppositie door de gestaakte wedstrijd van Roden niet echt in het geding. Daarvoor moet LSC 1890 dat een voorsprong van drie punten en ook nog eens een veel beter doelsaldo dan Roden heeft, met hele dikke cijfers verliezen en dat zien we eerlijk gezegd niet gebeuren. De blauwhemden beschikken met slechts zes tegengoals immers over zo’n beetje de meest hechte defensie van het noordelijk halfrond. En als die verdediging zondag normaal zijn werk doet en deze keer Wardenier wel weet te beteugelen, dan moet LSC 1890 toch in staat zijn om de koppositie te consolideren.

Waterpoort Boys – QVC

​Zaterdag 8 december 2018 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Rood was afgelopen zaterdag zeker niet de kleur van de liefde, want die zal na de ervaring of misschien beter, aanvaring tussen Waterpoort Boys en scheidsrechter Boland naar verwachting nooit meer opbloeien. Hoewel de arbiter als een ware Zwarte Piet driftig met pepernoten (lees: gele en rode kaarten) strooide, gaat het te ver om hem de Zwarte Piet voor de nederlaag toe te schuiven.

Het verlies tegen VHK had Waterpoort Boys vooral aan zichzelf te wijten, want de formatie van trainer Janco Croes gaf in de eerste helft de tegengoals wel heel gemakkelijk weg en kreeg ondanks dat men na de rode kaart van Patrick Bles de gehele tweede helft in ondertal een groot overwicht had, tegen VHK zelf maar één keer de geparkeerde bus van zijn plek.

Die bus zal komende zaterdag op het Schuttersveld naar verwachting weer geparkeerd worden, want QVC is een ploeg die meestentijds dezelfde tactiek als de ploeg uit Sint Jansklooster hanteert en vanuit een gesloten defensie de omschakeling tot kunst heeft verheven. Iets wat overigens best te billijken is, want voor die speelwijze heeft de ploeg van trainer Ype Haytema met de pijlsnelle Wieger Zwaan een dodelijk wapen aan boord. Boverdien rendeerde die speelwijze tot nu toe zeer behoorlijk, want met twintig uit tien staat de thuis nog ongeslagen optelsom van Quick en De Valken momenteel derde en brandt het achterlicht van de Sneker ploegen die één en twee staan, nog altijd vol.

Aan de vooravond van deze jaargang werd door degenen met “know how” overigens al voorspeld, dat QVC als voormalig derdeklasser een vooraanstaande rol zou gaan vervullen. Die rol werd na de terugkeer van Zwaan eigenlijk vorig seizoen al verwacht, maar toen wist de goaltjesdief zijn ploeg niet op sleeptouw te nemen en uiteindelijk degradeerde men rechtstreeks. In de seizoenen daarvoor dreigde dat ook al een paar keer, maar toen wist QVC met de nodige scherpte via de route van een beslissingswedstrijd en de nacompetitie steeds de boot af te houden.

Die scherpte ontbrak zaterdag bij Waterpoort Boys. Dat begon overigens al eerder, want na de periodetitel en na de overtuigende zege op Nagele hield de trainingsopkomst volgens onze correspondent vorige week niet over. Wanneer men op de geel-blauwe kant van het Schuttersveld om de prijzen wil (blijven) meedoen, dan mag men niet te gemakzuchtig worden. Zeker op het niveau van de vierde klasse waar de emmer met talent doorgaans niet overloopt, is arbeid gewoon een groot goed en dient er elke week geïnvesteerd te worden. Alleen met die investering heeft Waterpoort Boys dat het zaterdag zonder de zondaars Patrick Bles en Stefan Kroon (beide geschorst) moet doen en waarbij Kevin Kedde nog een twijfelgeval is, maakt men kans om het achterlicht voor QVC te doven.

Delfstrahuizen – Sneek Wit Zwart ZM

Zaterdag 8 december 2018 – 14.30 uur

​Sportpark De Kampen – Delfstrahuizen

“It kjeale ferskrikkelik swier” maar in de slotfase trok Sneek Wit Zwart ZM tegen TOP ’63 uiteindelijk toch aan het langste eind. De bloed, zweet en tranen-zege kreeg vervolgens vanwege het verlies van koploper Waterpoort Boys nog een extra zoet smaakje, want daardoor reist het gezelschap van trainer Niels Boot komende zaterdag als koploper naar Delfstrahuizen voor het duel met de club van die naam. Voor die club zal ZET EM overigens weinig geheimen hebben, want Delfstrahuizen wordt getraind door Gerben Visser en die is op Tinga kind aan huis. De veel scorende spits van het zondag nam in maart van dit jaar op De Kampen de technische scepter over van Martin de Jong en leidde de withemden in zijn eerste maanden als hoofdtrainer naar een keurige vierde plek.

​Dit seizoen was het begin met verlies tegen Tollebeek en Waterpoort Boys daarentegen minder overtuigend, maar na een matige start kwamen de “Visser Babes” beter in hun ritme en met overwinningen op Sleat en Nagele en met een prima gelijkspel bij het thuis nog ongeslagen VHK verdwenen de donkere wolken achter de einder van het Tjeukemeer. Na die opleving presteerde de hoofdmacht in de volgende vijf duels met twee overwinningen en drie nederlagen echter wisselvallig en met speelronde elf in de agenda staan de withemden met dertien punten op een achtste plek.

Delfstrahuizen speelde aan het begin van dit decennium nog in de derde klasse, maar moest na het seizoen 2011-2012 een stapje terug doen. Een jaar later keerde men via de nacompetitie echter weer terug, waarna het keurkorps weer drie seizoenen in de derde klasse uitkwam. Het laatste seizoen werd er echter één om snel te vergeten, want met slechts elf punten eindigde Delfstrahuizen stijf onderaan. In het eerste seizoen na die degradatie besloot men het seizoen met ruime achterstand op de om de prijzen vechtende honden als zevende en vorig seizoen zoals hiervoor al werd vermeld, als vierde.

Een vierde plek is niet hetgeen men op Tinga in gedachten heeft. Daar wil men dit seizoen tot de vechtende honden behoren. Daaraan twijfelt inmiddels overigens niemand meer, want na een wisselvallige start leverden de wit-zwarten de voorbije weken waarin in de beker ook nog eens de derdeklassers Lvv Friesland en Read Swart werden uitgeschakeld, qua resultaat een puike serie af. Op basis van die serie is de kersverse koploper dan ook zeker favoriet. Maar dan moet men wel scherper spelen dan eerder tegen Nagele en afgelopen zaterdag tegen TOP ’63, want bloed, zweet en tranen-duels eindigen niet altijd met een zoet smaakje.

Black Boys – Irnsum

Zondag 9 december 2018 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Lars van Dijk leek in en tegen Warga zijn “finest hour” te gaan beleven. Uiteindelijk bleken de twee treffers van zijn voet niet voldoende. Dat kwam onder meer omdat de tweede goal net iets te lang werd gevierd en omdat een volledig mislukte kopbal toch in het doel caramboleerde. Door die wonderbaarlijke gelijkmaker rook het tot dan toe vrij machteloze Warga bloed en uiteindelijk vloeide dat ook.

Bij de totstandkoming van die wond ontbrak doelman Sander de Vries (hij werd vervangen door Richard Venema) en moest Lars Niemarkt al in de eerste helft met een blessure naar de kant. Wat dat laatste betreft is de vraag opportuun, of verzorger Ferry Loolofs voldoende magie in zijn “magic hands” heeft om de trainer-speler voor het duel van komende zondag tegen Irnsum weer op de been te brengen.

Wie Irnsum zegt, zegt eigenlijk Julius Huistra. De lange aanvaller heeft er dit seizoen al weer veertien in liggen en is daarmee verantwoordelijk voor de helft van de oranje productie. Die productie was in de voorbije jaren bij de duels tussen Black Boys en Irnsum trouwens ook niet ondermaats, want in een aantal wedstrijden vielen de doelpunten als rijpe appels van de boom. Zo verloor Black Boys twee seizoenen terug in Irnsum met 5-3, waarna men de return dankzij vier treffers van Josue Molina Perez met 4-3 won. Vorig seizoen verspeelde Black Boys onder de rook van de televisiemast een 4-1 voorsprong en ging men uiteindelijk met 6-4 ten onder, terwijl men eerder thuis ook al en onnodig de touwtjes uit handen had gegeven.

Of Black Boys nu wel de touwtjes in handen kan houden, is een vraag waarop men in eerste instantie geneigd is ontkennend te antwoorden. Dat heeft enerzijds te maken met het tot nu toe moeizame optreden van de “All Blacks” zelf en anderzijds met de opponent. Die is in vier B actueel de nummer twee en heeft met 21 punten slechts één puntje minder dan koploper Oosterlittens. Die ploeg werd in de eerste speelronde overigens wel geklopt en dat was één van de zes overwinningen die de oranjehemden tot nu toe vierden. Daarnaast speelde men drie keer gelijk en alleen Warga wist tegen de formatie van trainer Frans à Nijeholt de volle buit te bemachtigen.

Dat laatste gebeurde met de cijfers 5-2, terwijl Black Boys afgelopen zondag op dezelfde plek met 4-2 onderuit ging. Hoewel dat scorebordjournalistiek van de bovenste plank is, zou daaruit afgeleid kunnen worden dat de Snekers toch kansijker zijn dan hiervoor bij de beantwoording van de vraag over de touwtjes naar voren werd gebracht. Voorwaarde is echter wel dat de handen van Loolofs magisch zijn en dat Black Boys zondag naast doelman Sander de Vries ook over Lars Niemarkt kan beschikken.

Bron: http://pengel.weebly.com/