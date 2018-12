Bands kunstencentrum zorgen voor livemuziek in Biercafé 3B tijdens Atrium on Tour #2  

Sneek- Unlocked, Waterg8, FunkyStuff, Skarnepeoples, Red Hot Chili Kleppers en Rubiks Spheres spelen donderdag 13 december in Biercafé 3B in Sneek tijdens Atrium on Tour #2. De talentvolle groepen bestaan uit leerlingen van Kunstencentrum Atrium. De zes bands bij de tweede editie van Atrium on Tour, dat telkens een andere line-up heeft, worden gecoacht door Thomas Zoetelief of Sytze Verbeek. Allerhande genres komen vanaf 19.30 uur voorbij, van pop tot rock en funk; zowel eigen nummers als covers.

Unlocked



Alle remmen gaan los wanneer Unlocked musiceert. De band speelt onder meer werk van Lenny Kravitz, The Dandy Warhols en Red Hot Chili Peppers. Unlocked sloeg begin dit jaar een dubbelslag bij de Atrium BandContest in Koudum; ze waren daar de favoriet van zowel de jury als het publiek.

FunkyStuff

FunkyStuff speelt bekende hits in een eigen funky stijl. Ze maken er graag een feestje van op het podium en doen dat met gevarieerd repertoire.

Rubiks Spheres

Rubiks Spheres is een enthousiaste vijfkoppige rockband die al behoorlijk op stoom is geraakt. Favorieten bij de band zijn onder meer de nummers ‘Starlight’ van Muse, ‘Come As You Are’ van Nirvana en ‘Hold The Line’ van Toto.

Red Hot Chili Kleppers

De Red Hot Chili Kleppers (eerste foto) spelen bewerkingen van allerlei pop- en rocknummers. Het repertoire bestaat uit werk van The White Stripes, Queen en natuurlijk ook de Red Hot Chili Peppers.

Skarnepeoples

Skarnepeoples zal het publiek in Biercafé 3B omver blazen met hun ijzersterke covers.

Foto’s van Meike Brandt.