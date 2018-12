Wintertentoonstelling Magazijn van de Dromen  in Spoormuseum Sneek

Sneek- Op zaterdag 8 december vindt in het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek de officiële opening plaats van de tentoonstelling Magazijn van de Dromen. Deze tentoonstelling vertelt over de kunstnijverheid en het houten speelgoed uit het Ertsgebergte in Sachsen. De reis begint in de 19e eeuw met de kersttraditie en brengt ons terug in onze eigen kindertijd, toen velen van ons met het moderne VERO-speelgoed speelden. De tentoonstelling wordt door het museum in samenwerking met drie musea uit de regio georganiseerd ter afsluiting van het jaar Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018) en is te bezichtigen tot en met zondag 3 maart 2019.

De tentoonstelling wordt officieel geopend door de heer F. Vogel, Landrat van het Erzgebirgskreis en de heer A. Brok, commissaris van de Koning in Friesland.

Het Ertsgebergte ligt op het grensgebied van de Duitse deelstaat Sachsen en Tsjechië en lag tot het einde van de koude oorlog in de DDR. In de donkere bossen van Sachsen, waar de mensen al bijna duizend jaar van de schatten in de aarde leven, ontstond een traditie die net zo verbonden is met mensen als bomen met de aarde. Het hout vormt de basis van een buitengewone vorm van kunstnijverheid. In het begin maakten mensen objecten voor zichzelf. In de 19e eeuw vergaarden de producten internationale faam. Over de hele wereld bestelde en kocht men houten speelgoed, figuren en piramides. Tot op de dag van vandaag is dat niet veranderd.

De tentoonstelling begint in de 19e eeuw met de kersttraditie en brengt ons terug in onze eigen kindertijd, toen wij met het moderne VERO-speelgoed speelden. Naast het houten speelgoed staat het Ertsgebergte bekend om de kunstnijverheid. De tentoonstelling toont een vorm van vakmanschap waarbij de thema’s winter, mijnbouw, advent en kerstmis de hoofdrol spelen.

Op zaterdag 8 december is het museum voor het publiek gesloten in verband met de officiële opening. Kijk voor meer informatie en de openingstijden op www.modelspoormuseum.nl.