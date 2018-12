VC Sneek introduceert innovatieve oogkrachttraining

Sneek-Volleybalclub Sneek doet momenteel als eerste volleybalvereniging ervaring op met het toepassen van een zeer innovatieve en baanbrekende oogtrainingsmethodiek. Paul Oosterhof, trainer van eredivisieteam dames 1 VC Sneek, is de ambitieuze initiator van deze vernieuwende aanvulling op het professionele trainingsprogramma. Ervaringen uit de voelbalwereld op het hoogste niveau laten met deze trainingsmethode al enige tijd significante verbeteringen zien. Prestaties verbeteren aantoonbaar tot maar liefst 25%.

Naast fysieke en mentale trainingen en aandacht voor voeding kan actieve training van het brein in de sport een significante toevoeging zijn. De kracht van de nieuwe techniek schuilt in het principe van ‘brain resistance training’. Door je ogen minder visuele informatie te geven worden je hersenen geactiveerd om harder te werken en zodoende toch het complete plaatje op tijd te zien. De weerstand wordt tijdens de trainingen steeds meer vergroot om tijdens wedstrijden vervolgens zonder weerstand super snel en alert te kunnen reageren. De kunstmatige weerstand wordt aangebracht door middel van een speciale bril: de Senaptec Strobebril. De libero van VC Sneek Dames 1 traint al enige tijd met de bril. Alle reacties van het brein worden gemeten zowel diepte, snelheid, breedte, oogsamenwerking en nog veel meer. De weerstand voor het brein wordt steeds groter gemaakt. Door effecten te meten ontstaat bruikbare trainingsdata. De data wordt gebenchmarkt met vergelijkbare topsporters en natuurlijk met de eigen ontwikkeling. De eerste ervaringen zijn veelbelovend en vragen om een bredere uitrol in het gehele team. Komende tijd zal er door Paul Oosterhof veelvuldig mee worden getraind en gemeten. De resultaten kunnen we aanschouwen tijdens de vaak spectaculaire eredivisie wedstrijden van het eerste dames team in Sneek.

Woensdag 5 december wordt er door Dames 1 van VC Sneek in de Sneker Sporthal opnieuw getraind en getest met de Senaptec techniek.