Theater Sneek programma week 50

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Frommermann en Tommy Wieringa met FrommerKerst

Dit jaar viert Frommermann het kerstfeest met schrijver Tommy Wieringa. Samen gaan zij op zoek naar de betekenis van kerst; een onderzoek dat zich afspeelt tussen licht en duisternis, tussen familievete en verzoening, tussen kerstmaal en eenzaamheid. Kerst, kortom, in al haar dubbelzinnigheid.

Een fascinerend spel ontvouwt zich tussen de muziek van Frommermann en de woorden van Tommy Wieringa, waarin ook humor zijn plek vindt. Onverwoestbare kerstklassiekers en minder bekend repertoire, afgewisseld met kerstverhalen van de schrijver; alle reden om u ditmaal eens op kerst te verheugen!

Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om Tommy Wieringa te ontmoeten en een gesigneerd boek te kopen.

Muziek // woe 12 december // 20.15 uur // €23,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Alex Klaasen e.a. met De Alex Klaasen Revue, Showponies

Ouderwets genieten van een ongecompliceerd avondje in het theater zoals we dat kennen van André van Duin. Maar dan op z’n Alex Klaasens. Hoe laat je de beste versie van jezelf zien? En voor wie doe je dat? Voor jezelf of voor alle anderen? In Showponies is dát wat multitalent Alex Klaasen ons laat zien en showt hij zijn allerbeste versie even groots als glorieus. Op zijn eigen kenmerkende manier uiteraard met zang, dans, typetjes en komische sketches. Met deze voorstelling blaast hij, samen met Freek Bartels, Daniel Cornelissen en Jip Smit, revue nieuw leven in. Sneller, vrijzinniger, en op het scherpst van de snede. Ofwel: revue 2.0.

Theatershow // do 13 december // 20.15 uur // UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

GRAPPIGE ZAKEN presenteert: Comedy Club Sneek #2

Nieuw dit seizoen: Cultuur Kwartier Sneek creëert een heuse comedy club. Stand upcomedy op vrijdagavond in Poppodium bolwerk, waarbij Súdwest-Fryslân kan gaan genieten van comdians die tot de top van Nederland behoren. Iedere editie hebben we weer een andere line-up, bestaande uit een MC, twee stand upcomedians en een opkomend talent. Ga dus lachend jouw weekend in bij Comedy Club Sneek!

Cabaret // vr 14 december 2018 // 20.30 uur // UITVERKOCHT // Poppodium Bolwerk

Mathilde Santing met Happy Holidays

Dit concert vol sfeervolle classics van onder anderen Bing Crosby, Frank Sinatra en Ella Fitzgerald is een waar kerstcadeau voor iedere muziekliefhebber. Daarnaast is er onder Mathilde’s kerstboom ook ruimte voor verstilling, en vraagt ze zich af: ‘we zijn allemaal online en connected, maar zijn we nog wel verbonden met dat symbool van onschuld in Zijn kribbe?’

In de donkere dagen voor Kerstmis straalt sinds een paar jaar een heldere ster: Mathilde Santing! Haar liefde voor het klassieke Amerikaanse liedrepertoire leidde tot een prachtig en veelgeroemd album met hartverwarmende kerstklassiekers. Tijdens dit concert zingt Mathilde haar lievelingsliedjes, nummers als Have Yourself a Merry Little Christmas, Winter Wonderland, Joni Mitchells River en Blue Christmas van Elvis.

Muziek // vrij 14 december 2018 // 20.15 uur // €21.50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De Notenkraker met De Staatsopera van Tatarstan

Wie kan in de gezellige wintermaanden een traditionele uitvoering van ‘De Notenkraker’ beter voor zijn rekening nemen dan het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan?

Een magische theaterbelevenis voor jong en oud!

Het gezelschap brengt virtuoze danspartijen, een schitterend corps de ballet, sprookjesachtige belichting, honderden kostuums en fraaie decors om de legendarische choreografie van Marius Petipa en Lev Ivanov recht te doen. Op de wereldberoemde muziek van Pjotr Tsjajkovski creëerde dit superduo een werk vol spectaculaire pas de deux, een vervaarlijke strijddans, een exotische Spaanse dans en natuurlijk de ‘Bloemenwals’.

Het is kerstavond bij de familie Stahlbaum. Clara krijgt als kerstcadeau een pop, een notenkraker. In haar droom verandert de notenkraker in een knappe prins die haar meeneemt op een fascinerende reis door een sprookjeswereld. De notenkraker voert een leger van tinnen soldaatjes aan in een spannende strijd tegen de valse muizenkoning. Na zijn overwinning trekt hij met Clara naar het Snoepgoedrijk. Maar voor er koffie, thee, suiker en bloemen klaarstaan, moeten zij eerst nog kou en vorst trotseren.

Dans // zo 16 december 2018 // 14.30 uur // €35.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto, Mark Kohn en Keke Keukelaar: Frommerkerst met Tommy Wieringa