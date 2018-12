Sint bevrijd van dakterras

Sneek- Dat Sint en zijn Pieten deze dagen overuren maken is een ieder bekend. In zijn tournee langs de Sneker scholen bracht Sint dinsdag 4 december een van zijn eerste bezoekjes aan CBS De Vuurvlinder in de wijk Duinterpen. Sinterklaas kan nu eenmaal niet tegelijkertijd alle scholen bezoeken en daarom had hij de dag voor zijn verjaardag uitgekozen om de kinderen op De Vuurvlinder alvast te verrassen. Dat zijn bezoek met een hachelijk avontuur zou beginnen had Sinterklaas vast niet voorzien. Toen hij was aangekomen op het dakterras van de school om van het uitzicht te genieten en meteen ook de daken en schoorstenen in Duinterpen, Tinga en de Lemmerweg eens te inspecteren, waaide plotsklaps de deur achter hem dicht. Zo raakte Sint op grote hoogte opgesloten… De sleutel was nergens te vinden.

Het toeval wilde dat precies op dat moment Wieger Boonstra van Multiservice Rooth met zijn hoogwerker in de buurt was. Hij keek wel wat raar op toen hij Sinterklaas daarboven zag, maar hij twijfelde geen moment. Zijn hoogwerker werd bedrijfsklaar gemaakt en met veel vakmanschap manoeuvreerde hij zijn bakje naar boven en zo werd Sinterklaas uit zijn benaderde positie bevrijd. Het was duidelijk dat Sinterklaas geen last heeft van hoogtevrees, maar toen de Sint onder luid gejuich en gezang van de kinderenweer vaste grond onder zijn voeten voelde, was hij zichtbaar opgelucht. Zo kwam Sinterklaas precies op tijd aan en werd het ook nu weer een prachtig Sinterklaasfeest op CBS De Vuurvlinder.