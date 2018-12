Presentatie : Elf steden/11 verhalen in Sneek

Sneek- Op woensdag 12 december a.s. is er bij boekhandel v/d Velde te Sneek een presentatie van het onlangs uitgekomen boek: Elf steden/ 11 verhalen, dat op initiatief van de Frisian Restorers& Colorists uit Leeuwarden is gemaakt.

Het idee van dit boek is om de mensen in deze regio kennis te laten maken met de specifieke vaardigheden en werkzaamheden die dit kleine bedrijf uit de Blokhuispoort verricht.

In het boek zijn 11 verhalen verzameld van de Friese elf steden, bij elk verhaal is een prent gemaakt die met de hand is ingekleurd. In Sneek staan drie steden centraal: Sneek,IJlst en Workum.

Voor wat betreft Sneek zal Alice Booij het verhaal in het Snekers vertellen/voorlezen. IJlst wordt vertegenwoordigd door de heer Piet Hoogeveen en Jan Pieter Dijkstra uit Workum neemt het verhaal van die stad voor zijn rekening.

Alle 11 prenten die gemaakt zijn voor dit boek worden op deze avond in de boekhandel tentoon gesteld.

Aanvang: 20.00 uur Entree: 5,00 euro