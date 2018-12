Morgen later weer regen

Sneek-Deze dinsdag hebben we het betere weer van deze week. Het zonnetje schijnt, ook drijven er wolken over en er kan vanmorgen nog een licht buitje vallen. Met een westelijke wind wordt het een 8 graden.

Vanavond eerst nog opklaringen, later betrekt de lucht, minimumtemperatuur 2 graden.

Morgen waait er een stevige wind uit het zuidoosten en voelt het waterkoud aan. Het is bewolkt en er valt in de middag geregeld regen. De temperatuur komt nog op een 8 graden uit.

Donderdag zijn er droge perioden, in de middag trekt er een regengebied over, meest lichte regen. De temperatuur komt weer in de dubbele cijfers, 11 graden bij een westelijke wind die zwak tot matig is.

Vrijdag een dag met regen, het kan dan af en toe stevig regenen. De temperatuur maar liefst 12 graden bij een aantrekkende zuidwestelijke wind.

Flink waaien doet ook op zaterdag, tevens vallen er dan buien. Bij een westelijke wind hebben we een wat lagere temperatuur, maar met 9 graden nog altijd boven normaal voor de tijd van het jaar.