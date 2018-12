Lionsclub Sneek en Voedselbank op jacht naar D.E. koffiepunten en oud geld  

Sneek- Met de feestdagen op komst bundelen de Lionsclub Sneek en de Voedselbank opnieuw hun krachten om zo veel mogelijk Douwe Egberts koffiepunten in te zamelen. De punten worden door Douwe Egberts verzilverd in pakken koffie die worden gedoneerd aan de voedselbank. Vorig jaar leverde dit ruim 1100 pakken koffie á 425 gram, totaal dus zo’n 480 kilo koffie op!

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van de goed draaiende economie in Nederland. Veel gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket, maar daar zit maar heel af en toe koffie bij. Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat juist klanten van de voedselbank wel een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.

De Lionsclub Sneek organiseert deze actie al weer voor de vijfde keer en elk jaar weer blijkt dat in vele keukenkastjes nog veel DE-punten verborgen zijn. De Lionsclub en de Voedselbank roepen iedereen op om die punten die punten tevoorschijn te halen en in te leveren in de verzamelboxen.

Tot eind december kunt u uw punten kwijt in de verzamelboxen die bij onderstaande supermarkten te vinden zijn:

Poeisz Boschplein

Poeisz Noorderhoek

Poeisz Duinterpen

Poeisz Scharnegoutum

Poeisz Ijlst

Jumbo Normandia Plein

Jumbo Tinga

Coop Heeg

Ook bij de PKN kerken Sneek en IJsbrechtum kunt u de punten inleveren.

Evenals vorig jaar wordt er ook weer oud en vreemd geld ingezameld ten behoeve van oogoperaties in derdewereld landen. Elke Nederlander heeft wel vreemd en oud geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. De Lions zijn via hun netwerk in staat om courant munt- en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld, dat niet meer door Nationale Banken wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht.