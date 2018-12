Grote Sinterklaasactie Sneek e.o. succes

Sneek- We ontvingen een hartverwarmende brief van enkele vrijwilligers die zich afgelopen tijd ingezet hebben om kinderen die anders geen Sinterklaasfeest zouden vieren nu toch blij verrast werden:

“Na maanden van voorbereidingen was het dan afgelopen zaterdag 1 december zover: De grote Sinterklaas actie voor gezinnen, in Sneek en omstreken, die het financieel niet breed hebben. Vier dames met een heel groot hart wilden kinderen en natuurlijk hun ouders dit jaar een onvergetelijke Sinterklaas bezorgen door een zak cadeaus te laten brengen door twee zwarte pieten.

Vele van deze kinderen vieren geen Sinterklaas of krijgen nagenoeg geen cadeaus. En dit jaar mochten zij een verlanglijstje indienen met hun grootste cadeauwensen. Toen de basisschool van 1 van de organisatoren de ‘overgebleven’ Sinterklaas cadeaus voor voorgaande jaren wilde doneren aan een goed doel, was de Sinterklaas actie in Sneek geboren.

We wilden het graag kleinschalig en overzichtelijk houden, maar toen we via Facebook mensen vroegen zich aan te melden, was er van kleinschalig geen sprake meer. Al gauw waren er meer dan 15 gezinnen die zich hadden aangemeld. Door de vele aanmeldingen waren er al gauw te weinig cadeaus.

Via Facebook en andere social media hebben wij oproepen gedaan voor het doneren van (tweedehands) cadeaus. Hier werd massaal gehoor aan gegeven en via allerlei wegen kregen wij cadeaus binnen. Daarnaast werden Pietenpakken, strooigoed, jutezakken, snoepzakjes en cadeaupapier gedoneerd, door bedrijven zijn er meerdere dingen gedoneerd. We hebben ruim 50 kinderen afgelopen zaterdag blij kunnen maken met cadeaus en een bezoekje van 2 zwarte pieten.

Het was een bijzondere dag, wat waren de kinderen en hun (groot)ouders dankbaar. Voor ons zeker voor herhaling vatbaar!”