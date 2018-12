Sneek- De politie doet onderzoek naar een straatroof in de wijk Noorderhoek. Daar raakte gisteravond rond de klok van half elf een persoon licht gewond toen een jongeman geld eiste van het slachtoffer en niet kreeg. Het voorval deed zich voor op de hoek van de Napjusstraat met de Dr. Wumkessstraat. De politie wil graag in contact komen met mensen die iets gezien hebben. Contact kan opgenomen worden via 0900-8844