Sneek- In verband met de verhuizing is het gemeentehuis in Sneek gesloten van maandag 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019. Deze week kan je wel terecht bij het gemeenteloket in Bolsward, Kerkstraat 1. Vanaf woensdag 2 januari ben je van harte bij ons op de Marktstraat 8 te Sneek. Voor meer info: www.gemeentesudwestfryslan.nl